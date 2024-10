ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁମ୍ବାଇ-ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିମାନ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ-ହାୱଡା ମେଲ୍‌ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବା ଧମକ ପାଇବା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସୋମବାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ତେବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ସନ୍ଧାନ ମିଳି ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ସକାଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଉଭୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ସୋମବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇ ହାୱଡା ମେଲ୍‌ରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା 'ଏକ୍ସ' ରେ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଟାଇମର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଖବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ନାସିକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ-ହାୱଡା ମେଲ୍‌ରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ବୋଲି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ଭୋର ୪ଟାରେ ଜଲଗାଓଁରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପଦାର୍ଥ ପାଇ ନ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ଏହାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ମୁମ୍ବାଇ-ହାୱଡା ମେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (ଆଇଜି ବିମାନବନ୍ଦର) ରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ବିମାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନଟି ରାତି ୨ଟା ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା।

Air India flight AI119, en route from Mumbai to New York’s JFK, was diverted to Delhi following a specific bomb threat received on social media. The decision to reroute the flight was made based on the instructions of the government’s security regulatory committee. The aircraft… pic.twitter.com/e2FRfipNDZ