ଲାହୋର: ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ବି ଆସେ । ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଡଙ୍ଗାଟି ବାଟରେ ଓଲଟିପଡ଼ିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଆସିଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଉଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି । 

ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରରୁ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୁଲତାନ ଜିଲ୍ଲାର ଜଲାଲପୁର ପିରୱାଲାରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଡଙ୍ଗାଟି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।

ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ବନ୍ୟା ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଶିଶୁ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାଦେଶିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ପିଡିଏମଏ)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇରଫାନ ଅଲି କାଠିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ବନ୍ୟା ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଶିଶୁ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ପୀଡିତମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ।

କାଥିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ୟା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।