ମୁମ୍ବାଇ: ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା ଦାବିର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି।

ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୁଲିସ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଘଟଣା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କାରଣ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନେତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଯାହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ।

ନବେ ଦଶକରେ ମୁମ୍ବାଇର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ପ୍ରତିଛବି ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦର ଏପରି ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ବହୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସତୁରି ଦଶକରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ବଡ ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିତ କରିଥିଲା ​​| ସେ କେବେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇ ନ ଥିଲେ। କଦାପି କୌଣସି ଗୁଳି ଚଳାଇ ନାହାନ୍ତି। କଦାପି ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠୁ ବଡ ଡନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଲତାନ ମିର୍ଜା ଓରଫ୍ ହାଜି ମସ୍ତାନ୍।

୧୯୩୪ମସିହାରେ ହାଜି ମସ୍ତାନଙ୍କ ପିତା ମୁମ୍ବାଇ (ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଥିଲା) ଆସିଥିଲେ। ହାଜି ମସ୍ତାନଙ୍କ ପିତା କ୍ରାଉଫୋର୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ପମ୍ପ୍‌ଚର୍ ମରାମତି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ହାଜି ମସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଦୋକାନରେ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ବେ ବନ୍ଦର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା। ମସ୍ତାନ ବନ୍ଦରରେ ଜଣେ ପୋର୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଥିଲା। ବନ୍ଦରରୁ ଘଣ୍ଟା, ୱାକମ୍ୟାନ୍, ରେଡିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଜଗତରୁ ଅପରାଧ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ୧୯୭୦ ବେଳକୁ, ସମଗ୍ର ବମ୍ବେ ହାଜି ମସ୍ତାନଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲା।

୧୯୭୫ରେ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ମସ୍ତାନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଡନ୍‌ଙ୍କୁ ଜେଲ୍‌ରେ ରଖାଗଲା । ଜେଲ୍‌ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ହାଜି ମସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଦଳିତ-ମୁସଲିମ ସୁରକ୍ଷା ମହାସଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୦ରେ ଏହାର ନାମ 'ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଫେଡେରେସନ୍' ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଦଳ ବମ୍ବେ, କଲିକତା ଏବଂ ମାଡ୍ରାସରେ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ହାଜି ମସ୍ତାନ ବଲିଉଡ଼ରେ ରାଜୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ନାଚୁଥିଲେ | ୧୯୯୪ରେ ହୃଦଘାତରେ ହାଜି ମସ୍ତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହାଜି ମସ୍ତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ ମୁମ୍ବାଇ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଯଦିଓ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ୭୦ ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତଥାପି ମୁମ୍ବାଇ ୧୯୯୩ରେ ଡାଉଦ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖିଥିଲା ​। ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୩ରେ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ରେ, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ୨୯ ମହଲା କୋଠା ବିସ୍ଫୋରଣରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା।

ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପୂର୍ବରୁ, ୪୫ ମିନିଟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୨୫୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୭୧୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥି‌ଲେ। ସେତେବେ‌ଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଆରଡିଏକ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ଟାଇଗର ମେମନ୍ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ। ୧୯୯୩ ମୁମ୍ବାଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦ୍ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଦୁବାଇରେ ରହି ମୁମ୍ବାଇର କଳା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଦାଉଦ୍ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ରହୁଥିବା ଖବର ରହିଛି। ସେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚଳାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

୧୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୭ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ୪୨ ବର୍ଷ, ବୟସ୍କ କ୍ୟାସେଟ୍ କିଙ୍ଗ ଗୁଲଶନ କୁମାର, ତାଙ୍କ ପୂଜା ଥାଳି ନେଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୧୦ ସମୟରେ ଗୁଲଶନ କୁମାର ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଧଳା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ନିଜ ମାରୁନ ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ଏଷ୍ଟେମ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ୪୦ରେ ଗୁଲଶନ କୁମାର ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କାର ଆଡକୁ ଆସୁଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଦାଉଦ୍‌ଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଭୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲା ଯୋଗୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆବୁ ସାଲେମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ଗୁଲଶନ କୁମାରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲା।

ଗୁଲଶାନ କୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୋକୋକା ପରି ଏକ ଆଇନ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଆଇବି, ର, ସିବିଆଇର ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।