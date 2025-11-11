ମୁମ୍ବାଇ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସ ସମ୍ପର୍କିତ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ସକାଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ICUକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏବଂ ଶାହିଦ କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାଇ-ଫାଇ ଫିଲ୍ମ "ତେରୀ ବାତେଁ ମେଁ ଐସା ଉଲଝା ଜିୟା"ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୂଳ ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି।
୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରମୁଖ ୱାର ଡ୍ରାମା "ଏକ୍କିସ୍"ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ଏହା ସହିତ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ପାରିବାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅପନେ" ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ "ଅପନେ -୨" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଏବଂ ନାତି କରଣ ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଓଲ ପରିବାରର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍-ଭରା କାହାଣୀକୁ ଜାରି ରଖିବ।
