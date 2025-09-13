ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମେ ହାଇକୋର୍ଟ, ତାପରେ ୨ଟି ଯାକ ମାକ୍ସ ହସପିଟାଲ ଓ ହୋଟେଲ ତାଜ୍ ପ୍ୟାଲେସକୁ ବି ବୋମା ଧମକ ମିଳଛି । ଏହା ଫଳରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଂଚଳଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଚାଣକ୍ୟପୁରୀ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ତାଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲକୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ଇ-ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋମା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ହୋଟେଲରେ ୧୬ଟି ବୋମା ରଖାଯାଇଛି । ଦିନ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଟେଲକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ସେଥିରେ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୋମା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ, ବୋମା ନିରୋଧୀ ଦଳ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଟେଲକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ତେବେ ହୋଟେଲରୁ କୌଣସି ବୋମା ମିଳିନଥିଲା ।
ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ୨ଟି ମାକ୍ସ ହୋଟେଲକୁ ବି ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଶାଲିମାରବାଗ ଓ ତାପରେ ଦ୍ବାରକାରେ ଥିବା ମାକ୍ସ ହସପିଟାଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ସେଠାରେ ବି ପୁଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ ବି ବୋମା ମିଳିନଥିଲା । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଇ-ମେଲ ଗୋଟିଏ ଆଇପି ଆଡରେସରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।