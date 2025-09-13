ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ସହ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ, ମକଦ୍ଦମାକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରିସରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ତିନୋଟି ବୋମା ଲଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ସୁଦ୍ଧା ପରିସର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିସ୍ଫୋରକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଇମେଲ ମିଳିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବମ୍ବେରେ ବୋମା ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପରିସରକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।
କାନିମୋଝି ଥେବିଡିଆ ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏହି ଇମେଲରେ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଛି। ଇମେଲରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନେତାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛଦ୍ମ-ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଅସଲ ଧର୍ମ-ନିରପେକ୍ଷତାବାଦୀ ଦଳୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ଏଜିଲାନ୍ ନାଗନାଥନ୍ ଡିଏମ୍କେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆହୁରି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧିଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ଇମେଲରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଇସଲାମିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଜଜ୍ ଚାମ୍ବରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଏହି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମେଲ୍ର ଉତ୍ସ ସଂପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ବିଆର୍ ଗୱାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବୋମା ଧମକ ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।