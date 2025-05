ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର କନ୍ନଡ ଭାଷାର ଲେଖିକା ବାନୁ ମୁସ୍ତାକଙ୍କୁ ୨୦୨୫ମସିହା ପାଇଁ ବୁକର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କନ୍ନଡ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକକୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ 'ହାର୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ' ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରି ଏହି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଦୀପା ଭାରତୀ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଟେଟ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ବାନୁ ତାଙ୍କ ଅନୁବାଦକ ଦୀପା ଭାଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

We're delighted to announce that the winner of the #InternationalBooker2025 is Heart Lamp by Banu Mushtaq, translated by Deepa Bhasthi.



Here's everything you need to know about the book: https://t.co/wPRGqgrQyc pic.twitter.com/tVFxwSGhZo — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) May 20, 2025

୧୯୪୮ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାନୁ ଜଣେ ଲେଖିକା, ଓକିଲ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର କୃତି ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ମୁସ୍ତାକ, ଯିଏ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଲେଖାଲେଖି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

Congratulations to Kannada writer Banu Mushtaq on winning the International Booker Prize for her short story collection ‘Heart Lamp’ - https://t.co/9IfaGqqSYx Another triumph for Indian writing, a celebration of diversity & of the writer’s belief that “no story is ever too small” — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 21, 2025

ତାଙ୍କ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମହିଳା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କରୀ ନାଗାରାଗାଲୁକୁ ନେଇ ୨୦୦୩ ରେ ହସିନା ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।

Congratulations to acclaimed writer Smt #BanuMushtaq and translator Smt #DeepaBhasti for winning the #InternationalBooker2025 for #HeartLamp collection of stories. This is a rare feat for our sweet language, #Kannada. We are very proud of your achievement. Sirigannadam Gelge!… pic.twitter.com/nU2Lr4eqMq — KJ George (@thekjgeorge) May 21, 2025

୧୨ଟି କାହାଣୀର ଏକ ସଂଗ୍ରହ, ହାର୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଶୋକଗାନ। ଦୀପା ଭାଷ୍ଟି ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ୧୯୯୦ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ପୁସ୍ତକଟି ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା।

ବୁକର ୨୦୨୫ ଜୁରିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲେଖକ ମ୍ୟାକ୍ସ ପୋର୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂରାଜୀ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଆଣିଛି। ଏହା ଅନୁବାଦ ପ୍ରତି ଆମର ବୁଝାମଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବିବିଧତାର ବିଜୟ।

booker-prize-2025 | writer-banu-mushtaq | Deepa Bhasthi