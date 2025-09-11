ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଷେଧାଦେଶ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ନେପାଳ ସହିତ ଏହାର ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ (ଏସ୍ଏସ୍ବି) ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ନେପାଳରେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ସିକିମ୍ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ୧,୭୫୧ କିଲୋମିଟର ସୀମା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରିକ ଓ ସାମଗ୍ରୀର ଅବାଧ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ୧୯୫୦ ଶାନ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହାଇଆଲର୍ଟ କାରଣରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସୀମାରେ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରୀଫାଣ୍ଟା ସୀମାରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନେପାଳୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଡୋଶୀ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଭାରତ ଆସିଥିବା ନେପାଳୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ସହର ପାଣିଟାଙ୍କିରୁ ମିଳିଥିବା ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଂଶିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ହିଂସାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କାଠମାଣ୍ଡୁସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ମଧ୍ୟ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ନେପାଳକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନେପାଳର ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।