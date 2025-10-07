ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଜ୍ଞାନର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି । ରବିବାର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ପିତମପୁରାରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି।
ଯଦି କେହି ସମାଜରେ ଜ୍ଞାନର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେମାନେ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। କେବଳ ଶସ୍ତ୍ର ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆଜି ସମାଜକୁ, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବା। ଜ୍ଞାନର ନିଆଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାର ପ୍ରସାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସର୍ବଦା ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।
ଗତ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ବିରାଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଛି ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିକଶିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ଆପ୍ର ୧୦ ବର୍ଷ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆପ୍ ନେତା ସଞ୍ଜୀବ ଝା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି। ଝା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭାର-ପ୍ରଜାପତି ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବୟାନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ ଏପରି କହିବା କେବଳ ସମ୍ବେଦନହୀନତା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସନାତନୀ ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଯମୁନା କୂଳରେ ଛଟ୍ ପୂଜାର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।