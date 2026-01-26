ଶ୍ରୀନଗର: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ସେକ୍ଟରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୀମା ପାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସୀମା ସୈନିକମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସୈନିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହିତ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୀମାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେକୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଓଜି ଓ ସୀମା ପୁଲିସ ବାହିନୀ ସଜାଗ
ଜମ୍ମୁ-ସାମ୍ବା-କଠୁଆ (ଜେଏସ୍କେ) ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (ଡିଆଇଜି) ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (ଏସ୍ଓଜି) ଓ ସୀମା ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଉଛି ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପଥ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ(ଭିଇଜି) ସେନାକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଉଛି।
ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀମାରେ ଯବାନ
ଡିଆଇଜି ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୈନିକମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ୍, କରାଯାଉଛି। ସେନା, ପୁଲିସ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଆଇଓଜି କହିଛନ୍ତି।