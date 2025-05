କୋଲକାତା: ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯବାନ । ନିଜ ମାଆ କୋଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବିଏସଏଫ ଯବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କୁମାର ସ’ । ପାକିସ୍ତାନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗତକାଲି ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ତେବେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ଯବାନ କହିଛନ୍ତି-

ତେବେ ଗତ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କୁମାର ସ’ଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ସେ ପଞ୍ଜାବରେ ମୁତୟନ ଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ବଶତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ପଳାଇଯିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର ଦ୍ବାରା ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ଅଟକ ଥିଲେ । ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

#WATCH | Rishra, West Bengal: BSF Jawan Purnam Kumar Shaw, who was in the custody of Pakistan Rangers since 23 April 2025 and was later released on May 14th, arrived in Kolkata yesterday



He said, " I feel good...I was worried about my parents, so I came home and met my entire… pic.twitter.com/184d3ElU7e