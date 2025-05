ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ପରେ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଡରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ । ଭାରତର ନାଁ ଶୁଣି ଭୟରେ ଥରୁଛି । ତେଣୁ ଭାରତ ସହ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଙ୍ଗା ନେବାକୁ ଛାହୁଁନି ପାକିସ୍ତାନ କି ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ବିଗାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନି । ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ବଭାବ ବଦଳିବନି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜଣାଅଛି, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ପରି ସକାଳେ ଭଲ ହୋଇ ରାତିରେ ସୈତାନ ହେବାର ଉଦାହରଣ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ସାରିଛି । ତଥାପି ଭାରତ ପହଲଗାମ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କାଳକାଳକୁ ମନେ ରଖିଥିବ । ତେଣୁ ଭାରତ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପଟପଟ ଥରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ଏବେର ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବି ଭୂଲଭଟକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି । ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଟକ ଥିବା ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କ ଘରବାହୁଡ଼ା । ଭାରତର ଆକ୍ସନ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି । ବିଏସଏଫ ଯବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କୁମାର ସ’ଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ପାକିସ୍ତାନ । ଅଟାରୀ ବର୍ଡର ଦେଇ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ବିଏସଏଫ ଯବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କୁମାର ।

Today BSF Jawan Purnam Kumar Shaw, who had been in the custody of Pakistan Rangers since 23 April 2025, was handed over to India: BSF



Constable Purnam Kumar Shaw had inadvertently crossed over to Pakistan territory, while on operational duty in area of Ferozepur sector on 23rd… pic.twitter.com/PnHB6wl69V