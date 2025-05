ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର । ବିଏସଏଫ ଯବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ବିଏସଏଫ ଯବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କୁମାର ସ’ଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପାକିସ୍ତାନ । ଅଟାରୀ ବର୍ଡର ଦେଇ ଭାରତ ଫେରିଲେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କୁମାର । ଭାରତୀୟ ଅଫିସଙ୍କୁ ଯବାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପାକିସ୍ତାନ । ତେବେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ କୁମାର ଭାରତ ଫେରି ଆସିବା ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ।

Today BSF Jawan Purnam Kumar Shaw, who had been in the custody of Pakistan Rangers since 23 April 2025, was handed over to India: BSF pic.twitter.com/6ujnfwDR8F