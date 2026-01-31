ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ରେ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଫେବ୍ରୁଆରି ୧ ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କରିଛି।ବଜେଟର ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବଜେଟର ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ବିଜେପି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ବଜେଟର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶାସକ ଦଳ ଏହି ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କରିସାରିଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଜେଟ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଏହି ଅଭିଯାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାକୁ ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ବଜେଟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଅଭିଯାନର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଘଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦଳରେ ସରୋଜ ପାଣ୍ଡେ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶର୍ମା, ନରେନ୍ଦ୍ର ରୈନା, ଜିଭିଏଲ ନରସିଂହ ରାଓ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅନିଲ ଆଣ୍ଟୋନି, ସଞ୍ଜୟ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଗୁରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଶୱାନ ଅଛନ୍ତି।