ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିଜୟ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜଗମ (ଟିଭିକେ)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭରପୂର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିକେ ବିଜେପି କିମ୍ବା ଡିଏମ୍କେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଦଳପତି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତା ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ପରଦା ଓ ପରଦା ବାହାରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ସିନେମା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଦଳ ସହ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପି ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ନିଜକୁ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି।
ବିଜୟ ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ନବଗଠିତ ଦଳ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜଗମ (ଟିଭିକେ) ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶେଷରେ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଜନସେନା ପାର୍ଟି (ଜେଏସ୍ସି) ଟିଡିପି ଓ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ୨୧ଟି ବିଧାନସଭା ଓ ୨ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତି ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା।
ପୱନ ୨୦୧୪ରେ ଜନସେନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିଡିପି-ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୨୦୧୯ ପଦାର୍ପଣ ନିରାଶାଜନକ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଲଢ଼ିଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସନରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜେଏସ୍ପି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାର ଫଳ ମିଳିଥିଲା। ୨୦୨୪ ବେଳକୁ ସରକାର ବିରୋଧୀ ବାତାବରଣର ଉପଯୋଗ କରି ସେ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା।
ପବନଙ୍କ ଭଳି ବିଜୟ ଏବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ନବାଗତ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୪ରେ ସେ ଟିଭିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାମିଲ ପରିଚୟ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିଜୟ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳ ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ଲେଷକଙ୍କ ମତରେ ବିଜୟ ଡିଏମ୍କେ ବିରୋଧୀ ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଡିଏମ୍କେକୁ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି: ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ପରି, ଟିଭିକେରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ୟାଡର ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ରହିଛି।
ଉଭୟ ବିଜୟ ଓ ପବନ ଯୁବବର୍ଗ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ପବନ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ରଣନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଜୟ ୨୦୨୬ରେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି- ଯାହା ଭୋଟ ବିଭାଜନ କରି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।