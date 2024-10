ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଏକ ନୂତନ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାନାଡା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ 'ନୂଆ ପାକିସ୍ତାନ' ପାଲଟିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କାନାଡା ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଯୋଗୁ ଭାରତ ସହିତ କୂଟନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ଯେତେବେଳେ କାନାଡା ଭାରତକୁ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ନିଜାରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ, କାନାଡାର ସୁରେର ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ନିଜାରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ କାନାଡା ସରକାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବିନା ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

HAPPENING NOW: Trudeau has accused the Indian gov’t of killing Canadian citizens, disrupting Canadian sovereignty and being a threat to public safety - and the only evidence provided so far is “trust me bro.” pic.twitter.com/edyw4jrdtV