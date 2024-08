ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ସ୍ପେନର ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି କୈରୋଲିନା ମାରିନଙ୍କ ଖେଳର ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।

କୈରୋଲିନା ମାରିନ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡର ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆହତ ହେବା ହେତୁ ‌ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କୈରୋଲିନା ମାରିନଙ୍କୁ ଓହରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଖେଳରୁ ଓହରି ଯିବା ପରେ କୈରୋଲିନା ମାରିନ ଭାବବିହ୍ବୋଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ଗଡି ଭୋଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।

ମାରିନ ନିଜର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନର ୱିଙ୍ଗ ଜିଆଓଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ୨୧-୧୪, ୧୦-୬ ଗେମରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ । ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ କୈରୋଲିନା ବ୍ୟାକହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଟ ରିଟନ ସଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଥିଲା କି କୈରୋଲିନା କୋର୍ଟରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଭୋ-ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ କହୁଥିବା ବେଳେ କୈରୋଲିନା ଚୁପ ହୋଇ ନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

"𝐒𝐚𝐝 𝐬𝐚𝐝 𝐞𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧 💔💔💔

In her Semis clash against He Bingjiao, she won the 1st game 21-14 and was leading 10-8 in the 2nd when she got injured, forcing her to withdraw.

Heartbreaking! 😢 #Badminton #Paris2024 pic.twitter.com/e2EGSm0MaM

