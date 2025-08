ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଭାଇରାଲ୍‌ ଭିଡିଓ‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରି ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛି। ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିମାନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନା କା‌ରଣରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ‘ପାନିକ୍‌ ଆଟାକ୍‌’ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠିକ୍‌ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହଠାତ୍ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଉଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ସେହି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, "ମୋର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା।"

ଆମର ଏକ ବିମାନରେ ଶାରୀରିକ ଝଗଡ଼ା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ। ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମର ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଭଳି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ।

We are aware of an incident involving a physical altercation on board one of our flights. Such unruly behaviour is completely unacceptable and we strongly condemn any actions that compromise the safety and dignity of our passengers and crew.



Our crew acted in accordance with…