ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (ସିବିଏସଇ) ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୭ ରୁ ୧୫ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା:
ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
କ୍ରୀଡା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା (ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ)
ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା (ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ)
ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା (ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ)
ସିବିଏସଇ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ୨୬ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୨୦୪ଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ, ସମୟସୀମାରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତର ପତ୍ରିକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ୨୦ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ।
ସିବିଏସଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ତାରିଖ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏବଂ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।