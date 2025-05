ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ(ସିବିଏସଇ) ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

CBSE Class X & XII Results 2025 – Coming Soon!

Get ready to check your results quickly and securely via #DigiLocker.

Activate your account today to avoid last-minute hassle:https://t.co/pSvg3mFQ0k#CBSE #Results2025 #CBSEresults #DigitalIndia #ComingSoon pic.twitter.com/03zMFGJTpg