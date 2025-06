ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ମସିହାରୁ ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି "ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟେକ୍" ଦିଗକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେ’ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (ଏନଇପି) ୨୦୨୦ର ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନମନୀୟ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା।



ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬ ରୁ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ’ରେ। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ରହିଛି।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ।

ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ, ଯାହା ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।

୨୫ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫ ତାରିଖରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟରେ, ସିବିଏସଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ନୀତି ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେସ୍, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ବର୍ଗ, ପ୍ରଥମ/ତୃତୀୟ ସୁଯୋଗ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଏବଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଥା ଉନ୍ନତି ଆଶା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ।

ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେବଳ ଥରେ କରାଯିବ।

ବୋର୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ପରୀକ୍ଷା, ଡୁଆଲ୍-ଲେଭଲ୍ ପେପର୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍-ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟମିତ ବୋର୍ଡ ଫର୍ମାଟର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।

