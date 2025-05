ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ । ଦଶମରେ ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ୯୩.୬୬ ପ୍ରତିଶତ । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଢିଲା ପାସ୍ ହାର । ଗତବର୍ଷ ୨.୩୭ ପ୍ରତିଶତ ପାସ୍ ହାର ବୃଦ୍ଧି । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ଅଧିକ । ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ପୁଅଙ୍କ ପାସ ହାର ୯୨.୬୨ ପ୍ରତିଶତ । ଭୁବନେଶ୍ବର ରିଜିଅନରେ ପାସ୍ ହାର ୯୨.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।

Central Board of Secondary Education (CBSE) declares Class X results.



CBSE Class X results: 93.60% of students pass the board exams. Passing percentage increased by 0.06% since last year.



Girls outshine boys by over 2.37% points; 95% girls passed the exam. pic.twitter.com/mveEwovbIC