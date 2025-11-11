ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୯ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଉମରଙ୍କୁ କାରରେ ଏକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ପୁଲିସ କହିଛି, i20 କାରଟି ଅପରାହ୍ନ ୩.୧୮ ରେ ବଦରପୁର ସୀମାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୫୨ ସମୟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ କାର ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଓମାର ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପୁଲିସ କହିଛି, ମୃତ କାର ଚାଳକଙ୍କ ପରିଚୟ କେବଳ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଡାକ୍ତର ଓମାର ମହମ୍ମଦ ପୂର୍ବରୁ ଫେରାର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ଟି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରୁ ଏକ କାର ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର ଏକ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିଛି। ଟୋଲ୍ରେ ଥିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାରଟି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଫୁଟେଜ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କଳା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ
କାରରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଏକ କଳା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଏହି ମୁଖାପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉମର। ତା'ପରେ, ହଠାତ୍ କାର ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଉମର ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ i20 କାରରେ ବସିଥିଲେ। ଏହା ଜଣାପଡୁଛି, ସେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ପୁଲିସ କହିଛି, ବଦରପୁର ସୀମାରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ସୁନହରି ମସଜିଦ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡରୁ କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଲାଲକିଲ୍ଲା ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୧୩ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ, ଏହା କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କାନକୁ ବଧିର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର ITO ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗାଡ଼ିର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଏବଂ ଲାଲ କିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଝରକା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
ଗାଡ଼ିଟି ୨୦୧୪ରେ କିଣାଯାଇଥିଲା
ପୁଲିସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, HR 26 CE 7674 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କାରଟି ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୪ ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କାରର ମୂଳ ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ସଲମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସଲମାନ ପୁଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କାରଟି ଓଖଲାର ବାସିନ୍ଦା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାରଟି ଅମ୍ବାଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ପରେ କଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାର ବାସିନ୍ଦା ତାରିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାରଟି ବହୁ ଥର କିଣାବିକା ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ତାରିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମିର ରସିଦ ମିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅୱନ୍ତିପୋରା ପୁଲିସ ଜଣେ ପ୍ଲମ୍ବର ଆମିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ LNJP ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ କାରରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, NIA, NSG ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କମିସନର ସତୀଶ ଗୋଲଚା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।