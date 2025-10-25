ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧନତେରସ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଥିବା ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ସୁନାମୁଦି ଚୋରି କରିବା ବେଳର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଜୋର୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଧରାଇଲା ଚୋର
ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଚୋରି କରୁଥିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଦିନ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ ଏକ ମୁଦି ବାହାର କରିବାକୁ ପଛକୁ ବୁଲିବା ମାତ୍ରେ, ମହିଳା ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ମୁଦି ବାହାର କରି ପାଖରେ ବସିଥିବା ଝିଅକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା।
पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक ज्वेलरी शॉप में दो महिलाओं द्वारा सोने की अंगूठी चोरी का मामला सामने आया. धनतेरस के दिन हुई यह घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई. #viralvideo#Delhipic.twitter.com/3HfcAmo4NW— NDTV India (@ndtvindia) October 25, 2025
ପରେ ଦୋକାନୀ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଜୟ ଚୌକ ଜୁଏଲାରୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
କେମିତି କରୁଥିଲେ ଚୋରି?
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ମୁଦିର ଏକ ବାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ତା'ପରେ, ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ବାକ୍ସରୁ ଏକ ମୁଦି କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଝିଅକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାକ୍ସରେ ଆଉ ଏକ ମୁଦି ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସ ରଖନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସ କାଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତି।