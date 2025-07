ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମରେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ପାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଏଥିରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହେବା ସହ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ଏକପ୍ରକାର ଜିତିଥିଲେ ବି ଗୋଟାଏ କଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା।

#WATCH | Delhi| Chief of Defence Staff General Anil Chauhan says," During #OperationSindoor , on 10th May, Pakistan used unarmed drones and loitering munitions. None of them inflicted any damage to the Indian military or civil infrastructure. Most were neutralised through a… pic.twitter.com/517OPzCByw