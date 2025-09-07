ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ ପରେ, ଏବେ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (ଡିଏ) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (ଡିଆର) ରେ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ୧.୨ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କରାଯାଇପାରେ।
ବିଜନେସ୍ ଟୁଡେର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଏହି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୀପାବଳିର ସମୟକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏହି ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ପରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ୫୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ମାସର ବକେୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦରମା ସହିତ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂଶୋଧନ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ (ଜାନୁଆରୀ-ଜୁନ୍ ପାଇଁ) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଶୋଧନ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ (ଜୁଲାଇ-ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ)। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ରେ, ସରକାର ଦୀପାବଳିର ପ୍ରାୟ ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ୨୦-୨୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବ ଉପହାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ଗଣନା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିସନ ଅଧୀନରେ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ (ସିପିଆଇ-ଆଇଡବ୍ଲୁ) ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସୂତ୍ର ୧୨ ମାସର ସିପିଆଇ-ଆଇଡବ୍ଲୁ ହାରାହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରୁ ଜୁନ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିପିଆଇ-ଆଇଡବ୍ଲୁ ହାରାହାରି ୧୪୩.୬ ଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଡିଏ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ପର୍ବ ଋତୁରେ ଏକ ଉପହାର ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ୨୭,୫୦୦ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଡିଏ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହା ୨୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ୮ମ ବେତନ କମିସନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ।
