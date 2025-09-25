ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଲେହରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସରକାର ଲଦାଖ ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂଗଠନର ଏଫସିଆରଏ ପଂଜୀକରଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆଇନର ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ (ଏସଇସିଏମଓଏଲ)ର ଏଫସିଆରଏ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ୧୯୮୮ରେ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ଲଦାଖରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏଫସିଆରଏ (ବିଦେଶୀ ଅବଦାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନର କଥିତ ଉଲ୍ଲଂଘନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ।