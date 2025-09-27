ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆହୁରି ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବର ୧, ୨୦୨୫ ରୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇନଗତ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ) ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି କି “ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୦୧.୧୦.୨୦୨୫ ରୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣିଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି।”
ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଇନଜୀବୀ ଭେଙ୍କଟରମଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୨ ରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।