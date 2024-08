ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିଂସାତ୍ମକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ଏବଂ ପଡୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରସଂଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି।

ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତି ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Briefed an All-Party meeting in Parliament today about the ongoing developments in Bangladesh.

Appreciate the unanimous support and understanding that was extended. pic.twitter.com/tiitk5M5zn

