ପୋର୍ଟ ଲୁଇସ୍/ମାଲେ: ଦୁଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଦେଶ ମରିସସ୍ ଓ ମାଳଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ତିକ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଚାଗୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ମରିସସ୍ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥଗିତ କରିଛି। ଚାଗୋସ୍ ଉପରେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁଙ୍କ ନୂଆ ଦାବି ତଥା କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ମରିସସ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତିରେ ଏଭଳି କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଚାଗୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ନୀତି ତଥା ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମରିସସ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରୁଛି। ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଇଜୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ ଚାଗୋସ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମରିସସର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର ୨୦୨୨ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ମୁଇଜୁ କହିଥିଲେ, ମାଳଦ୍ୱୀପର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ ସେ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Sivsena: ‘ସାମ୍ନା’ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା
ଚାଗୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ୬୦ଟି ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପର ଏକ ସମାହାର। ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ୧୯୬୫ ମସିହାରେ, ମରିସସ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରିଟେନ ଚାଗୋସ୍କୁ ପୃଥକ କରି ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ମରିସସ୍କୁ କେବଳ ୩ ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମରିସସ୍ ସର୍ବଦା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିଆସୁଛି।
ତା''ପରେ ବ୍ରିଟେନ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଘାଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆ ଦ୍ୱୀପକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେରିକାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘାଟି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ ରୁ ୨,୦୦୦ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନଗତ ତଥା ମାନବାଧିକାର ଲଢ଼େଇ ଲଢୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: 6 Odias Returned ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସି ରହିଥିବା ୬ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଗଲା
୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଅଦାଲତ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମରିସସ୍ରୁ ଚାଗୋସ୍କୁ ପୃଥକ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ବ୍ରିଟେନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରିସସ୍କୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଆଗାମୀ ୯୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିଏଗୋ ଗାର୍ସିଆରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଏବେ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ବ୍ରିଟେନ ଓ ମରିସସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆପତ୍ତି କରିଛି , ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭୟ କରୁଛି, ଏହା ଦ୍ବାରା ନିଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯାହା ଫଳରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ମରିସସ୍ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନେ କରିଛି।