ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଐତିହାସିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ବିଶ୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବେଜିଂର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସ୍ସିଓ)ର ଭୂମିକା ଉପରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯିବାକୁ ଥିବା ମିଳିତ ବିବୃତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ଏସ୍ସିଓର ବିକାଶ ରଣନୀତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷ୍, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଅତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସାମରିକ ପରେଡରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବେଜିଂ ଯିବେ।
ସିଙ୍ଗାପୁରର ନାନ୍ୟାଙ୍ଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡିଲାନ୍ ଲୋହ କହିଛନ୍ତି, ଚୀନ୍ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଏସ୍ସିଓର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ବେଲାରୁସ୍ ଏହାର ଦଶମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜେଶକିଆନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ସମେତ ଚୀନ୍ର ବନ୍ଦର ସହର ତିଆନଜିନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱନେତାଙ୍କ ଧାଡ଼ି ସୂଚାଉଛି ଯେ କିଛି ନୂତନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଟିନ୍ ଓ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିବ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲାସ୍କାରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପୁଟିନ ସିଧାସଳଖ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବାର ଏହା ଏକ ବିରଳ ସୁଯୋଗ। ସେଣ୍ଟର ଫର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ଆରମ୍ଭରୁ ଚୀନ୍ ଓ ଭାରତ ମିଳିତ ଭାବେ ରୁଷିଆର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି। ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବା ପରେ ପୁଟିନ ସାଇବେରିଆ-୨ ପାଇପଲାଇନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରୁଷ୍ ୟୁରୋପକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ଚୀନ୍କୁ ଯୋଗାଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଜିଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ।
ମୋଦୀ ରବିବାର ଚୀନ୍ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସୀମା ବିବାଦ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିନପିଙ୍ଗ ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ପେଜେଶକିଆନ ଓ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିସେପ୍ ତୈୟପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଭାଗୀଦାରୀ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ଏସ୍ସିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟତା ଏର୍ଡୋଗାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।