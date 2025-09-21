ନନ୍ଦନଗର: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଘରକୁ ସଫା କରିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯାହାକୁ ବି କନ୍ଦାଇ ଦେଇପାରେ।
ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧ୍ୱଂସର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ସେମାନଙ୍କ ମା ଥିଲେ। ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମହିଳାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ କମ୍ପିଉଠିଲା।
ନନ୍ଦନଗରରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ; ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଜଣେ ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଯମଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଯମଜ ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ କୁନୱର ସିଂହଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଥିଲେ। ୧୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ରହିବା ପରେ, କୁନୱର ସିଂହଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସେ ଏବେ ପୂରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରେ ନନ୍ଦନଗରରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଅନେକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। କୁନ୍ତରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ୮ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏସଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।