ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ୟୁସିଏଡିଏ) ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରି ଧାମ ଯାତ୍ରା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା କେବଳ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଗୀରଥି ନଦୀ ନିକଟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦକୁ ଦର୍ଶାଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶନିବାର ଦିନ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ଦ୍ବାରା କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।

ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, ୟୁସିଏଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କେବଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରୁ ଫସି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ

ଏହି କଟକଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ସୀମାପାର ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆକାଶ ସୀମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଡ୍ରୋନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିପଦ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ବିଶେଷକରି କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କଡ଼ା ଉଡ଼ାଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଥିଲେ।

ଆମେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ୟୁସିଏଡିଏ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ୟୁସିଏଡିଏ, ପଉଲିସ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଙ୍କଟର ସମନ୍ୱିତ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ବଜାୟ ରହିବ।

