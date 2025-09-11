ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଆମେରିକୀୟ କଂଜରଭେଟିଭ କର୍ମୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କୁ ବୁଧବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫) ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏଫବିଆଇ ଏହାର ତଦନ୍ତକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏଫବିଆଇ କିର୍କଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାଇଫଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଏଫବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଇଫଲରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଫବିଆଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ବି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ଏଫବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ରବର୍ଟ ବୋହଲ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଖରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ହେପାଜତରେ ରହିବ।"