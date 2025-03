ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ... ଫଟୋ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଟିମକୁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ...’ ଘିବଲି ଇମେଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିବା ପରେ ଆଉ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ନିଆଁ ଭଳି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ନିର୍ମାତା ତଥା ଓପନ ଏଆଇର ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ।

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep