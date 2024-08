ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ଚକିଆ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ରୋମୋସନ୍ ସ୍କିମ୍ (ଇଏମପିଏସ୍)କୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ୨୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଇ-ରିକ୍ସା ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୪ ଚକିଆ ଯାନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ନୁହେଁ ।

ବାସ୍ତବରେ,୨୦୨୪ ବଜେଟ୍ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋବିଲିଟି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବସିଡି ୫୦୦ କୋଟିରୁ ୭୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ୨୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଟୋ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧି ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

The Government of India has decided to extend the EMPS 2024 scheme until September 30 and has also made revisions to its budget and objectives.



