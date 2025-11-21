କୁନୋ: ଭାରତ-ଜନ୍ମିତ ଚିତା ମୁଖୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି, ଯାହା ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ମହାଦେଶୀୟ ଚିତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ମା’ ଓ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖୀ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା’ର ବୟସ ୩୩ ମାସ। ମୁଖୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତ-ଜନ୍ମିତ ମାଈ ଚିତା ଯିଏକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। 

ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଚିତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଚିତାସଂଖ୍ୟାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ନାମ୍ବିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିତାମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନଅଟି ଆମଦାନିକରା ବୟସ୍କ ଓ ଦଶଟି ଶାବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମେତ ଆହ୍ବାନ ସତ୍ତ୍ବେ କୁନୋରେ ଶାବକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ହାର ୬୧%ରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ହାରାହାରି ୪୦%ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯତ୍ନଶୀଳ ପରିଚାଳନା ଓ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବାସସ୍ଥାନର ଉପଯୁକ୍ତତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।