ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ପାର୍ବଣ ମଧ୍ୟରେ,'ମନ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୨୬ତମ ଏପିସୋଡ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁ କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିଦ ଭଗତ ସିଂହ ଏବଂ 'ଭାରତ ରତ୍ନ' ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଭଗତ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମର ସହିଦ ଭଗତ ସିଂହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ।
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "Amar Shaheed Bhagat Singh is an inspiration for everyone, especially the youth... Before being hanged, he had written a letter to the British requesting a prisoner of war like behaviour from the British and that he and…
ନିର୍ଭୀକତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଫାଶୀ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସହିଦ ଭଗତ ସିଂହ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଜୀବନ ଫାଶୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁଳି କରି ନିଆଯିବ।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "Some time ago, on account of similar efforts by the Government of India, Kolkata's Durga Puja also became a part of this UNESCO list. If we accord our cultural events such global recognition, the world will also know…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ,ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁ କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ତାଲିକାର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିଖିବ, ବୁଝିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବ।
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "I am very happy to inform you that the Government of India is also engaged in a major endeavour connected with Chhath Puja. The Government of India is striving to include the Chhath Mahaparva in UNESCO's Intangible…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଛଟ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଛଟ୍ ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଛଟ ପୂଜାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ଅମୂର୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଛଟ ପୂଜା ୟୁନେସ୍କୋ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ମହିମା ଏବଂ ଦିବ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "Today is also the birth anniversary of Lata Mangeshkar...Her songs comprise everything that stirs human emotions. The patriotic songs she sang inspired people. She also had a deep connection with Indian culture. I…
ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ମାନବ ଭାବନାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେ ଗାଇଥିବା ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି।"
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସାଭରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ, “ଲତା ଦିଦି ବୀର ସାଭରକରଙ୍କ ସମେତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ 'ତାତ୍ୟା' ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ବୀର ସାଭରକରଙ୍କ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ।
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "In the coming days, festivals and celebrations will be a succession of joys. We do a lot of shopping for every festival. And this time, there's even a 'GST Bachat Utsav' going on. You can make your festivals even more…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦର ଏକ କ୍ରମ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ପାଇଁ ବହୁତ କିଣାକିଣି କରୁ। ଏଥର, ଏକ 'ଜିଏସଟି ବଚତ୍ ଉତ୍ସବ' ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ତେବେ ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ବହୁଗୁଣିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "People are mourning the untimely demise of Zubeen Garg. Zubeen Garg was a renowned singer who made his mark across the country. He had a deep connection with Assamese culture. Zubeen Garg will always remain in our…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁବୀନ ଗର୍ଗ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ଥିଲେ ଯିଏ ସାରା ଦେଶରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆସାମୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଜୁବୀନ ଗର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବେ।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "Next month, the 7th of October is Maharishi Valmiki Jayanti... It was indeed Maharishi Valmiki who introduced us extensively to the Avatar Kathas of Lord Ram. He presented humanity with the marvellous epic of the…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ଜୟନ୍ତୀ। ପ୍ରକୃତରେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଅବତାର କଥା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ମାନବତାକୁ ରାମାୟଣର ଚମତ୍କାର ମହାକାବ୍ୟ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ରାମାୟଣର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କରୁଣା ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ... ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ରାମାୟଣର ରାମ କେବଳ ମାତା ଶବରୀ ଏବଂ ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଷାଦରାଜ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ଏବଂ ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "This Vijayadashami is very special for another reason. This day marks 100 years of the foundation of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. This journey of a century is as amazing, unprecedented, and inspiring as it is. 100…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଜୟାଦଶମୀ ଆଉ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ। ଏହି ଦିନଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏକ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ଆରଏସଏସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଦେଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦାସତ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦାସତ୍ୱ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଏକ ପରିଚୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ଆମର ନାଗରିକମାନେ ଏକ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ... ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବାର ଭାବନା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସଂଘର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଆଜି, ଆରଏସଏସ ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ସେବାରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଅବିରାମ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ଆରଏସଏସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଥାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ 'ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ'ର ଏହି ଭାବନା ସର୍ବଦା ସର୍ବୋପରି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।" ଦେଶ ସେବା କରିବା।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "Sweety Kumari, from Madhubani district in Bihar, has also started Sankalp Creations. She has transformed Mithila painting into a means of livelihood for women. Today, more than 500 rural women are associated with her…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିହାରର ମଧୁବନୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱିଟି କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମିଥିଳା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି, ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆୟର ଅନେକ ଉତ୍ସ ରଖିଛି।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "Like Khadi, our handloom and handicraft sector is also witnessing significant changes. Today, numerous examples are emerging in our country that demonstrate how combining tradition and innovation can yield remarkable…
ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଖଦି ପରି, ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଉଭା ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଯେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି କିପରି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରେ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁର ୟାଜ ନାଚୁରାଲ୍ସ। ଏଠାରେ, ଅଶୋକ ଜଗଦୀସନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସେଲଭାରାଜ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଛାଡିଥିଲେ। ସେମାନେ ଘାସ ଏବଂ କଦଳୀ ତନ୍ତୁରୁ ଯୋଗ ମ୍ୟାଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ହର୍ବାଲ୍ ରଙ୍ଗରେ ପୋଷାକ ରଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଲିମ ଦେଇ ୨୦୦ ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆଶିଷ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଜୋହରଗ୍ରାମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛନ୍ତି।"
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "October 2nd is Gandhi Jayanti. Gandhi ji always emphasised the adoption of Swadeshi, and Khadi was foremost among them. Unfortunately, after independence, the charm of Khadi was fading, but in the last 11 years, the…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଦେଶୀ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଖଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋପରି ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଖଦିର ଆକର୍ଷଣ କମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଖଦି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖଦି ବିକ୍ରୟରେ ବିପୁଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ କିଛି ଖଦି ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଗର୍ବର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦେଶୀ। ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
In the 126th episode of Mann Ki Baat, PM Narendra Modi says, "Two brave officers of the Indian Navy have demonstrated courage and determination during the Navika Sagar Parikrama. I would like to introduce the listeners of 'Mann Ki Baat' to these two brave officers. One is…
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ନାବିକ ସାଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଦୁଇ ସାହସୀ ଅଧିକାରୀ ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 'ମନ କି ବାତ'ର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ସାହସୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଦିଲନା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ରୂପା।"