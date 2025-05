ରାଇପୁର: ସହିଦ ଯବାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବଶରୀରରେ କାନ୍ଧ ଦେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ । କୋବ୍ରା କମାଣ୍ଡୋ କନଷ୍ଟେବଲ ମେହୋଲ ସୋଲାଙ୍କୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ କାନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କହିଛନ୍ତି । ସହିଦ ଯବାନଙ୍କ ଘର ଗୁଜରାଟରେ । ନକ୍ସଲଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା ବେଳେ ସେ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହି ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି ।

#WATCH | Raipur | Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai and Deputy CM Vijay Sharma lend their shoulder to the mortal remains of CoBRA battalion's Mehul Solanki, who lost his life in the encounter between security forces and naxalites in the forest area of Abujhmad in Narayanpur on 21st… pic.twitter.com/LrRO9qvwNC