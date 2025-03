ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯବାନଙ୍କ ନଜରରେ ଏବେ ନକ୍ସଲଗଡ ଭାବେ ପରିଚିତ ଛତିଶଗଡ । ସେ ସୁକମା କୁହନ୍ତୁ କି ବିଜାପୁର କୁହନ୍ତୁ ଅବା ବସ୍ତର । ଛତିଶଗଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚନ୍ତି ମାଓବାଦୀ । ଆଉ ମାଓ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇ ଜୀବନ ହରାନ୍ତି ଯବାନ । ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗୁଳିରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସହିଦ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ । କେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି ତ କେବେ ଆମ୍ବୁସ କରି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଇଯାଆନ୍ତି...

ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସେହି ଜହ୍ଲାଦ ମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଯବାନ । କେବେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ତ କେବେ ମିଶନ ମାଓବାଦୀ... ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଏବେ ଲଗାତାର ଅପରେସନ କରି ମାଓ ଶିବିର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ନକ୍ସଲ ଗଡରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ଆମ ଯବାନମାନେ । ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ଇଟାର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ । ଭାରତକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି ବଳ ଦେଇଛି ଆଜିର ମାଓ ନିପାତ ଘଟଣା ।

#WATCH | Chhattisgarh: Visuals from near ground zero in Bijapur District where jawans are returning from the encounter site. Bodies of Naxalites and other materials were also recovered.



So far, the bodies of 26 Naxalites have been recovered during the encounter in… pic.twitter.com/5mSf3JHWsu