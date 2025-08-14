ବେଜିଂ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ବେଜିଂ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ମଜବୁତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ ଭାରତ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଲିନ୍ ଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହିତ ମତଭେଦର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (ଏସସିଓ) ଭଳି ବହୁପାକ୍ଷିକ ଫୋରମରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ ଚୀନ୍-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାରିଫ ଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜିକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷଭାଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।