ବେଜିଂ:ଚୀନ୍ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ୍ ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ତିବ୍ଦତର ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଚୀନ୍ ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାଷା ପଢ଼ାଉଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କଲେଜ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାଷାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କଲେଜ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷାରୁ ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରୁ ହଟାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଚୀନ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାରର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରି ଚୀନ୍ ତିବ୍ଦତରୁ ଭାଷାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ।
ଚୀନ୍ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଆଇନ ଲାଗୁବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ଅଧିକୃତ ତିବ୍ଦତରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଚୀନ୍ର ସିଚୁଆନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଘରୋଇ ତିବ୍ଦତୀୟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମାନ୍ଦାରିନ୍ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
୨୦୨୦ ଶେଷରୁ ଏଭଳି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ଦାରିନ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାଷା କରାଯାଇଛି। ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ତିବ୍ଦତୀୟ ପରିବାର ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଉଛି। ଚୀନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏହା ଯାଞ୍ଚ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଚୀନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷା ଥୋପିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିଚୁଆନ୍ର ଜାଚୁଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରରେ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଭାଷା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ଚୀନ୍ ରେଳବାଇ, ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ସପିଂ ମଲ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ହୋର୍ଡିଂ ହେଉ, ସବୁଠି ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ସବୁକିଛି ମାନ୍ଦାରିନ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ପାଶୋରି ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ୨୦୩୫ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ନାମରେ ସମଗ୍ର ଚୀନ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଚୀନ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଚୀନ୍ ଅଧିକୃତ ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ, ଚୀନ୍ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ନୀତି ଲାଗୁ କରୁଛି। ଚୀନ୍ ସେଠାରେ ମୂଳ ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚୀନ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ମାନ୍ଦାରିନ୍ ଭାଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଚୀନ୍ର ବର୍ବରତା ସର୍ବାଧିକ। ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜିନଜିଆଙ୍ଗ, ତିବ୍ଦତ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ରହିଛି।
ସାମରିକ ସ୍ତର ସହିତ,ଏଲଏସି ନିକଟରେ ଥିବା ତିବ୍ଦତର ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ମାନ୍ଦାରିନ୍ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ୍ ସେନା ଏଲଏସି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ପରିବାରର ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ସେନା ନାଗାରି ପ୍ରଦେଶର ତାସିଗୋଙ୍ଗ୍, ଜିଭ୍ ଲାଙ୍ଗମାର, ରାୱାଙ୍ଗ୍, ରୁଡୋକ୍, ଡେମଚୋକରେ ଏଲଏସି ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ୬ ରୁ ୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂକୁ ପଠାଉଛି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡିଂରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ଦାରିନ୍ ଭାଷା ଶିଖାଯିବା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବେଜିଂ ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
