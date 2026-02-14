ବେଜିଂ: ଚୀନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଦେଇଛି ଜନ୍ମହାର ସ୍ତର। ଚୀନର ଜନ୍ମହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଓ ବୟଷ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୨୩% ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅଧା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କମ କର୍ମଜୀବୀ ଏବଂ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀ। ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଟିକସ ଛାଡ଼ ଓ ବିବାହ ନିୟମକୁ ସହଜ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୀନ୍, କ’ଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବାବେଳ ବେଜିଂ କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଛି, ତାହା ହେଉଛି ରୋବୋଟ୍ ଓ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ)।
ଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରୋବୋଟ୍ ବଜାର
ଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରୋବୋଟ୍ ବଜାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପିତ ରୋବୋଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚୀନ ନିର୍ମିତ। ଅନେକ କାରଖାନା ଏବେ ଡାର୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ମାନବ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଏକ ହାଇ-ଟେକ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚୀନ ସରକାର ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ୨୦୨୫ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଏହି ଯୋଜନା ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଟୋମେସନ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚୀନର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ଓ ରୋବୋଟ୍ ୭୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିବ।