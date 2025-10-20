ବେଜିଂ/ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଚୀନ୍ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାରୁ ସୋୟାବିନ୍ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ ଚୀନ୍ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା।
ଚୀନ୍ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚୀନ୍ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି। ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାର ସୋୟାବିନ୍ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଚୀନ୍ର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ବ୍ରାଜିଲ-ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରୁ କ୍ରୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ
ବ୍ରାଜିଲରୁ ଚୀନ୍ର ସୋୟାବିନ୍ ଆମଦାନୀ ୨୯.୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦.୯୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ଯାହା ମୋଟ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ୮୫% ଅଟେ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରୁ ଆମଦାନୀ ୯୧.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧.୧୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିଣାମ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋୟାବିନ୍ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଚୀନ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେରିକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଧମକ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଭୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୋୟାବିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେରିକୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଏହି କ୍ଷତି କେବଳ ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ , ବରଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଚୀନ୍ ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲର ସୋୟାବିନ୍ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇନଥିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
