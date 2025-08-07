ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ମହଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏବେ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ "ବଦମାସ" ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ "ବଦମାସ୍" ବୋଲି କହିଥିଲେ। "ଯଦି ଜଣେ ବଦମାସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲ୍ ନେଇଯାଏ," ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ‘ଏକ୍ସ’ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସମ୍ପ୍ରତିକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ ରେ, ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବହାର ଜାତିସଂଘ ଚାର୍ଟରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ନିୟମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ।"