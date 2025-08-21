ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆମେରିକା ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାରତକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାବେଳେ ଭାରତ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଛି ଚୀନ । ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଳକକୁ ଚୀନ ବିରୋଧ କରିଛି ।
ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସୁ ଫେଇହୋଙ୍ଗ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଚୀନ୍ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରେ। ନୀରବତା କେବଳ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚୀନ୍ ଭାରତ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବ।"
ସୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ଏକାଠି ହେବା କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ହେଉଛି ସହଭାଗୀ ବିକାଶର ପଥ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସମଗ୍ର ଏସିଆ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଆମେ ଉଭୟ ଏସିଆର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ। ବିଶ୍ୱରେ ସମାନତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।