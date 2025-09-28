ବେଜିଂ : ଚୀନ୍ ସେନା ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଏକ ଘାତକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ପିଏଲଏ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ "ଟ୍ରିପଲ-ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍" ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିସ୍ଫୋରଣ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଏକକାଳୀନ ଫାୟାର କରାଯାଇଥିବା ଛୋଟ, କମ୍ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଯାହା ଏକ ଗତିଶୀଳ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ କରିବ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ସହିତ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିକଶିତ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଚୀନ୍ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଆଗକୁ ନେଇଛି, ଯାହା ଏପରି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଘାତକ କରିଛି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକକାଳୀନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ଧ୍ବଂସଲୀଳା ହେବ। ବଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଏପରି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏହା ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ସହିତ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିକଶିତ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଚୀନ୍ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଆଗକୁ ନେଇଛି, ଯାହା ଏପରି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଘାତକ କରିଛି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକକାଳୀନ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ବଡ଼ ଧ୍ବଂସଲୀଳା ହେବ।
ନାନଜିଂ ସ୍ଥିତ ଆର୍ମି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସକ୍ ୱେଭ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ଛୋଟ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ନାନଜିଂର ପିଏଲଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଳ ଏକ ତିନୋଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରଭାବକୁ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର-ସ୍ତରର, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ।