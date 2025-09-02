ବେଜିଂ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେତେବେଳେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଚୀନରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୀନ୍ର ସରକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଖବର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଖବରରେ ପିଏଲ-୧୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିଲା। ଏହା ସେହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଭାରତ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିଲା। ଚୀନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଭାରତୀୟ ବିମାନକୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ନା ଏକ ସଙ୍କେତ?
ଯଦିଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ କେବଳ ପିଏଲ-୧୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଦାର୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇବାର ସମୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଚୀନ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳି ପାରିନାହିଁ।
ଭୂ-ଭୌଗୋଳିକ-ରାଜନୀତିରେ, ନେତାମାନଙ୍କର ହାବଭାବ ଏବଂ ସମୟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ମୋଦୀ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଜି-୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ନଥିଲେ।
ୟୁରେସିଆନ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତିଆନଜିନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଚୀନ୍ର ସରକାରୀ ଟିଭି ଦେଶର ପିଏଲ-୧୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ, ଯାହା ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଲୋକପ୍ରିୟ ଚୀନ୍ ମାଇକ୍ରୋ-ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ସୋହୁରେ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଚୀନ୍ର ସାମରିକ-ଶିଳ୍ପ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନାହିଁ ଚୀନ୍ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଭାରତର କଳ୍ପନା ଠାରୁ ଆଗରେ ଏବଂ ଆହ୍ବାନ ମୂଳକ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରେ ଚୀନ୍ରେ ଏକ ସାମରିକ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୀନ୍ କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ୮୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏକ ସାମରିକ ପରେଡ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ସାମରିକ ପରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚୀନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ, ପିଏଲ-୧୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାରଣକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୂଟନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
କାରଣ ଚୀନ୍ ସାମରିକ ପରେଡ୍ରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ପିଏଲ-୧୫ ଏଏଏମରେ ସଜ୍ଜିତ ଚୀନ୍ ଜେଟ୍ ଜେଏଫ-୧୭ ଏବଂ ଜେ-୧୦ସି ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଭାରତୀୟ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ କ୍ଷତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ବିମାନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କିପରି ପଡ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ।
India | China | USA | SCO conference