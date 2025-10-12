ବେଜିଂ: ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ  ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଚୀନ୍ ନିରନ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏହାର ୧୫ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା (୨୦୨୬-୨୦୩୦) ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୪ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ (୨୦୨୧-୨୦୨୫) ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ୨୦୨୦ ତୁଳନାରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶରେ ନିବେଶ ୪୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚୀନ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଏହା ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଚୀନ୍‌ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନରେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଚୀନ୍‌ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ୫-ଜି ଏବଂ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ, ଚୀନ୍‌ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ଏବଂ ଏଆଇ ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେନ୍ ସିଆହୋଙ୍ଗଙ୍କ ମତରେ, ଚୀନ୍ ହ୍ୟୁମାନୋଇଡ୍ ରୋବୋଟ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଯାନବାହନ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ପରିବହନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେହିପରି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ୍ ଏବେ ଫଟୋନିକ୍ ଚିପ୍ସ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଚୀନ୍‌କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଚିପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବତନ ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ଏରିକ୍ ସ୍ମିଡ୍ଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଚୀନ୍ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବ କାରଣ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗୀ ଏଆଇ ବିକଶିତ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନ୍ ଏଆଇର ଖୋଲା-ଉତ୍ସ ମଡେଲ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଯେକେହି ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଚୀନ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଗତିର ଗତି ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱର ସରକାରଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସେ ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ।