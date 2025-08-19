ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ୨ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଚୀନ୍ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ ମତଭେଦ କେବେ ବି ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର କାରଣ ନହେବା ଉଚିତ୍’। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଦ୍ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଜଟିଳ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗିତାମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଜୟଶଙ୍କର ପୁଣିଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ୱାଙ୍ଗ ୟି ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭଲ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି।
ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ଗତିର ଆଧାର ହେଉଛି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦରକାର। ସେହି ପ୍ରୟାସରେ, ଆମକୁ ତିନୋଟି ପାରସ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ। ମତଭେଦ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟର ବିବାଦୀୟ ସୀମାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଆଗୁଆ ସ୍ଥାନରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ୨୦୨୦ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏକ ସବୁଦିନିଆ ଓ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବାରେ ଆଲୋଚନା ହିଁ ସହାୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଚୀନ୍ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଆସ୍ଥା ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଦୂର କରିବ, ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଭାରତ-ଚୀନ ସଂପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସଫଳତାରେ ଯୋଗଦାନ ରଖିପାରିବେ। ଏସିଆ ଓ ବିଶ୍ବରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ।
